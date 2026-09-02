В Подмосковье предъявили обвинение курьеру мошенников, похитивших у троих человек ₽14 млн

В Подмосковье утвердили обвинительное заключение в отношении местного жителя, который выступал в роли курьера мошенников при хищении ₽14 млн. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

Преступление было совершено в августе текущего года. Преступная группа заверила троих жителей соседнего региона в том, что взломаны их личные кабинеты на одном из сайтов государственных сервисов. Потерпевших убедили передать все их деньги курьеру для дальнейшего перевода на «безопасный счет».

В общей сложности злоумышленники похитили более ₽14 млн. Эти средства были конвертированы в криптовалюту и переведены на криптокошелек.

Уголовное дело в отношении курьера рассмотрит Подольский городской суд. Дело в отношении его соучастников выделено в отдельное производство.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей.