В Подмосковье предъявили обвинение курьеру мошенников, похитивших у троих человек ₽14 млн
Суд в Подмосковье рассмотрит уголовное дело о мошенничестве на ₽14 млн
Фото: [Прокуратура МО]
В Подмосковье утвердили обвинительное заключение в отношении местного жителя, который выступал в роли курьера мошенников при хищении ₽14 млн. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.
Преступление было совершено в августе текущего года. Преступная группа заверила троих жителей соседнего региона в том, что взломаны их личные кабинеты на одном из сайтов государственных сервисов. Потерпевших убедили передать все их деньги курьеру для дальнейшего перевода на «безопасный счет».
В общей сложности злоумышленники похитили более ₽14 млн. Эти средства были конвертированы в криптовалюту и переведены на криптокошелек.
Уголовное дело в отношении курьера рассмотрит Подольский городской суд. Дело в отношении его соучастников выделено в отдельное производство.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей.