Погоны со школьной скамьи: в Балашихе открыли полицейские кадетские классы

В День знаний в балашихинской школе №33 дан старт новому проекту: здесь открылись кадетские классы по направлению «полиция». Ученикам предстоит не только осваивать общеобразовательные предметы, но и постигать азы строевой подготовки, самообороны и первой медицинской помощи. С напутственным словом к ребятам обратился заместитель начальника межмуниципального управления МВД России «Балашихинское» полковник полиции Евгений Котенко, подчеркнув, что новый статус накладывает на школьников особую ответственность. Об этом сообщает REGIONS со ссылкой на администрацию округа.

Помимо стандартных уроков в расписании кадетов появятся специализированные дисциплины: строевая подготовка, основы самообороны, оказание первой помощи, а также проектная деятельность и профориентация для поступления в профильные вузы. Офицер-воспитатель и классный руководитель Николай Буров отметил, что главная цель — воспитать патриотов, и особое внимание уделят не только дисциплине, но и укреплению командного духа.

Подготовка юных защитников опирается на мощную городскую инфраструктуру. В Балашихе системно развивают военно-патриотическое воспитание: ключевым событием стала масштабная игра «Зарница» в рамках школьной лиги. Наставниками выступают военнослужащие Отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского, преподаватели Военной академии РВСН имени Петра Великого и специалисты 1-й армии ПВО и ПРО.

Важным направлением остается безопасность на дорогах. В прошлом году в микрорайоне Авиаторов на базе школы №30 открылся первый в Подмосковье предпрофильный класс «Юных инспекторов движения» — это стало частью системной работы по профилактике детского травматизма.

Новый учебный год в цифрах и фактах:

За парты в Балашихе сели 7021 первоклассник.

После капремонта распахнула двери школа №18 в деревне Черное.

Новый детский сад на 250 мест начал работу в микрорайоне Алексеевская роща.

Торжественные линейки прошли во всех школах городского округа.

В этом году День знаний в Балашихе стал не только праздником, но и точкой отсчета для новых образовательных и патриотических проектов. Кадетские полицейские классы — лишь одно из звеньев большой системы, где школьников готовят к осознанному выбору профессии и служению обществу. А масштабное обновление школ и детских садов, которое сопровождает начало учебного года, создает прочную базу для развития подрастающего поколения.