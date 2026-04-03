Фанатам «Зенита» запретили два перфоманса перед матчем со «Спартаком»

Фанатское объединение «Зенита» «Ландскрона» рассказала, что функционеры запретили использовать им на предстоящем матче Кубка России с московским «Спартаком» два перфоманса.

Фанаты решили обыграть прилипшее к петербургскому клубу выражение «Империя зла». Они приготовили изображение с изображением смерти и рычащего льва на фоне стадиона. Баннер не был согласован как «не соответствующий нравственно-культурным ценностям России».

Фото: [ «Ландскрона» ]

Тогда «Ландскрона» решила изменить картинку. У смерти на голове появился букет из ромашек, а руками она делала сердечко. Лев получил заячьи ушки и розовые очки. Картинку подписали «Империя добра». Однако и этот рисунок был отвергнут.

Матч полуфинала Пути регионов Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет в Санкт-Петербурге 8 апреля. Проигравшая команда лишится шансов побороться за трофей. Команды встречались друг с другом в матче 21-го тура РПЛ, и тогда «Зенит» победил со счетом 2:0. Оба мяча петербуржцы забили с пенальти.

Ранее агент Тимур Гурцкая предположил, что в чемпионской гонке «Зенит» не сможет догнать «Краснодар».