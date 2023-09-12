Фанатка «Шамана» упала в обморок в его объятиях на концерте в Петербурге

Инцидент произошел во время выступления певца в Санкт-Петербурге. Видео и фото произошедшего очевидцы выложили в сети.

Исполняя одну из своих композиций российский исполнитель Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, пригласил поклонницу его творчества на сцену для совместного танца. Через некоторое время девушка внезапно обмякла и потеряла сознание. На помощь певцу подоспели дежурившие неподалеку охранники. Они подхватили упавшую и передали ее в руки медиков.

«Бывает и так, что любовь переполняет сердце, и это море просто вытекает из берегов», — прокомментировал случившееся певец в соцсетях.

Ранее сообщалось, что российский исполнитель Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, представил клип на свою новую песню «Мой бой», который был снят в зоне проведения спецоперации.