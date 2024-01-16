Фанатское движение «Спартака» раскритиковало подписание 40-летнего Ковальчука

Фанатское объединение хоккейного «Спартака» «Ультра» раскритиковало возвращение в клуб «блудного сына» Ильи Ковальчука. Об этом говорится в заявлении движения.

В нем рассматриваются две стороны прихода в клуб 40-летнего хоккеиста — «идеологическая» и чисто спортивная.

Ковальчук является воспитанником «Спартака», но после своего отъезда в НХЛ в 2001 году больше за родную команду не выступал. Даже когда для этого была возможность, например, во время локаутов в заокеанской лиге, нападающий выбирал более привлекательные с финансовой точки зрения контракты.

Ковальчук вернулся в возрасте 40 лет, «оказавшись никому не нужным», поэтому фанаты не могут его принять по «идеологическим соображениям».

Что касается спортивной составляющей, то нападающему в апреле исполнится 41 год. Два года он нигде не играл и не проходил с командой предсезонку — очевидно, что его физическая форма не может быть удовлетворительной, уверены фанаты.

Ковальчук пришел в «Спартак» в декабре. В семи матчах он забросил три шайбы и отдал результативную передачу. Его приход совпал с неудачной серией клуба, который потерпел в КХЛ шесть поражений кряду.

Илья Ковальчук – олимпийский чемпион Пхенчана и двукратный чемпион мира. В НХЛ он провел 926 матчей, в которых набрал 876 очков. В 2004 году нападающий выиграл «Морис Ришар Трофи» (приз лучшему снайперу НХЛ).