Фанаты «Челси» посвятили звезде «Барселоны» Ямалю издевательскую кричалку

«Барселона» крупно проиграла «Челси» в общем этапе Лиги чемпионов УЕФА (0:3), а лидер каталонцев Ламин Ямаль услышал в свой адрес издевательские кричалки от лондонских фанатов.

В какой-то момент болельщики начали скандировать в адрес Ямаля: «Ты дерьмовая версия Эстевао».

18-летние Ямаль и бразильский талант из «Челси» играют на одной позиции – правого вингера. В отчетном матче Эстевао забил красивый гол, тогда как у Ямаля игра не получилась.

Каталонскую звезду практически полностью выключил из игры испанский защитник «Челси» Марк Кукурелья, признанный в итоге лучшим игроком матча.

Эстевао перебрался в «Челси» из «Палмейраса» этим летом. В 17 матчах за лондонский клуб он забил пять мячей и отдал голевую передачу. Ламин Ямаль в 118 играх за «Барселону» забил 31 мяч и сделал 42 ассиста, в его активе уже 23 матча за сборную Испании.

