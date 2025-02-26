Фанаты «Челси» провели марш протеста, требуя вернуть Абрамовича

Перед матчем «Челси» с «Саутгемптоном» после стадиона «Стэмфорд Бридж» появились десятки фанатов «синих» с плакатами, критикующими клубное руководство и конкретно — президента Тодда Боули. Протестующие скандировали имя прежнего владельца клуба Романа Абрамовича. Фанаты требуют от руководства вложений в новых звезд, как это было при Абрамовиче.

Российский миллиардер владел английским клубом с 2003 по 2022 год, а после начала СВО вынужден был продать «Челси» консорциуму владельцев во главе с американским бизнесменом Боули.

В эпоху Абрамовича «Челси» шесть раз выигрывал АПЛ и дважды побеждал в Лиге чемпионов. С новым владельцем клуб занимал 12-е и 6-е места в чемпионате Англии. В нынешнем сезоне после победы над «Саутгемптоном» «Челси» временно поднялся на четвертую строчку.

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