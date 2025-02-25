Карпин ушел из «Ростова»

Президент ФК «Ростов» Арутюнянц: Валерий Карпин покидает пост главного тренера

Культура и спорт

Фото: [ФК «Ростов»]

Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц сообщил, что Валерий Карпин покидает пост главного тренера команды.

Арутюнянц подчеркнул, что это решение было продиктовано необходимостью для Карпина сосредоточиться на работе в сборной России. При этом остальной тренерский штаб продолжит совмещать работу в клубе и сборной.

Валерий Карпин возглавлял «Ростов» с 2017 года с небольшим перерывом.

Ранее о том, что Карпин может покинуть южан сообщал футбольный агент Тимур Гурцкая.