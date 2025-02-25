Карпин ушел из «Ростова»
Президент ФК «Ростов» Арутюнянц: Валерий Карпин покидает пост главного тренера
Фото: [ФК «Ростов»]
Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц сообщил, что Валерий Карпин покидает пост главного тренера команды.
Арутюнянц подчеркнул, что это решение было продиктовано необходимостью для Карпина сосредоточиться на работе в сборной России. При этом остальной тренерский штаб продолжит совмещать работу в клубе и сборной.
Валерий Карпин возглавлял «Ростов» с 2017 года с небольшим перерывом.
Ранее о том, что Карпин может покинуть южан сообщал футбольный агент Тимур Гурцкая.