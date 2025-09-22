Фанаты подозревают мать известной модели во лжи

Мать Беллы Хадид опубликовала больничные снимки дочери, но пользователи сети заподозрили ее в сокрытии истинного диагноза модели. Об этом стало известно из открытых источников, с которыми ознакомилось интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Новые фотографии Беллы Хадид из больницы вызвали споры в сети. Мать модели Иоланда Хадид поделилась снимками дочери с катетерами и аппаратурой, объяснив это обострением болезни Лайма. Однако внимательные пользователи заметили на фотографиях оборудование для гемодиализа и предположили, что у Беллы проблемы с почками, возможно, связанные с анорексией. В комментариях многие выразили обеспокоенность состоянием модели, а также обвинили Иоланду в том, что она скрывает правду и не заботится о здоровье дочери, поощряя чрезмерную худобу.

Ранее мать известной модели рассказала о состоянии больной дочери.