Фанаты ПСЖ раскусили хитрость Сафонова, в матче с «Баварией» выбивавшего мяч в аут

Фанаты ПСЖ в соцсетях разобрались, почему в полуфинальном матче с «Баварией» голкипер парижан Матвей Сафонов часто выбивал мяч в аут. По их мнению, вратарь выполнял тактический замысел главного тренера ПСЖ Луиса Энрике.

Поначалу выносы в аут воспринимались как ошибки россиянина. Однако повторяемость моментов говорила о чем-то ином. При этом Сафонов «ошибался», выбивая мяч на левый край, где действовал один из самых опасных и техничных игроков соперника Майкл Олисе.

«Сафонов намеренно выбивает каждый мяч в аут, чтобы „Бавария“ вводила его в игру — и всегда на фланге Олисе. Таким образом парижане перегружали правый фланг, создавая на нем численное преимущество и не позволяя Майклу найти свободное пространство. Это одна из причин, почему он сегодня не показался таким острым», — написал один из пользователей, и его комментарий собрал более пяти миллионов просмотров.

В итоге вингер «Баварии» совершил лишь три из десяти успешных обводки и отметился только одним опасным ударом.

ПСЖ сыграл вничью с «Баварией» в Мюнхене (1:1) и вышел в финал благодаря победе дома (5:4). 30 мая в финале Лиге чемпионов команда Сафонова сыграет с лондонским «Арсеналом».