Оливковое масло может быть простым способом поддержать здоровье мозга, причем его действие начинается не в голове, а в кишечнике, сообщает журналист портала Yahoo Health Робин Рейвен. Нейрохирург Джон Горецки считает, что натуральное оливковое масло помогает снижать воспаление, защищать клетки мозга и поддерживать работу нервной системы.

По словам врача, мозг можно сравнить с тонко настроенным двигателем: качественное питание помогает ему работать стабильнее, а избыток переработанной еды действует как «грязное топливо». Особенно важны антиоксиданты и полезные жиры, которые содержатся в оливковом масле.

Отдельное внимание ученые уделяют связи кишечника и мозга. Робин Рейвен в своей статье ссылается на исследование в журнале Microbiome, согласно которому употребление оливкового масла связано с ростом бактерии Adlercreutzia. Она может участвовать в выработке соединений, снижающих воспаление и защищающих ткани мозга.

Также Горецки упомянул олеокантал — вещество в оливковом масле, которое может помогать мозгу очищаться от бета-амилоидных бляшек, связанных с болезнью Альцгеймера.

Исследование, опубликованное в JAMA Network Open, показало: употребление более 7 граммов оливкового масла в день связано со снижением риска смерти от деменции на 28%.

Нейрохирург советует выбирать масло с пометкой extra virgin в темной бутылке, обращать внимание на дату урожая и использовать его регулярно — например, в салатах, с овощами или вместо менее полезных жиров.