В шести округах Подмосковья в 2026 году проведут работы по повышению надежности электроснабжения

В 2026 году работы в рамках программы по повышению надежности электроснабжения потребителей проведут в шести округах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство энергетики Московской области.

Так, специалисты «Мособлэнерго» реализуют мероприятия на 106 объектах в Ступино, Чехове, Истре, Солнечногорске, Лобне и Раменском.

За год энергетики заменят более 32,6 км проводов линий электропередачи, проведут капремонт оборудования на семи подстанциях, реконструируют и построят 39,6 км ЛЭП 0,4/6/10 кВ и 14 подстанций и распределительных пунктов.

«Подмосковные энергетики не просто латают дыры, а системно переводят сети на современный уровень, чтобы люди забыли о скачках напряжения и длинных отключениях», - подчеркнул глава Минэнерго региона Сергей Воропанов.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выразил благодарность энергетикам, устранявшим последствия циклона в регионе.