В школах паллиативного пациента Подмосковья обучение прошли более 1,8 тыс. человек

В Московской области активно развивается система поддержки семей, в которых есть тяжелобольные пациенты: с 2024 года здесь работают школы паллиативного пациента. Эти образовательные площадки дают возможность родственникам больных и социальным работникам получить необходимые знания и практические навыки ухода за людьми, нуждающимися в паллиативной медицинской помощи. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

На сегодняшний день обучение в школах прошли уже более 1,8 тыс. человек, а с начала текущего года — 175 слушателей. Школы паллиативного пациента открыты в разных уголках Подмосковья — всего действует 42 таких образовательных площадки. Занятия ведут квалифицированные специалисты: врачи паллиативной помощи, психологи и эксперты смежных профилей. Такой подход гарантирует, что слушатели получают актуальную, научно обоснованную и практико‐ориентированную информацию.

Программа обучения охватывает широкий спектр важных тем. Участники осваивают конкретные навыки, которые помогают облегчить состояние тяжелобольного человека и создать для него комфортную и безопасную среду дома. Слушатели учатся безопасно проводить гигиенические процедуры, правильно кормить пациента с учетом его состояния, грамотно менять положение тела, предотвращая осложнения, использовать различные средства ухода, распознавать тревожные симптомы и своевременно реагировать на них.

Важное преимущество программы — ее доступность. Обучение проводится бесплатно, предварительная запись не требуется. Узнать подробности о школах паллиативного пациента можно на портале паллиативной помощи.

