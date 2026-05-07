В подмосковном колледже «Энергия» проходят мероприятия, посвященные Великой Отечественной войне

В подразделениях подмосковного колледжа «Энергия» на этой неделе стартовала череда мероприятий, посвященных подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

Особенно запоминающимся стало выездное мероприятие студентов из Ногинска. Молодые люди отправились в соседний город Электроугли, чтобы отдать дань уважения героям войны. В сквере Победы они провели церемонию возложения цветов к мемориалу, где каждая роза и гвоздика стали символом благодарности потомков. После минуты молчания студенты вместе с представителями городской администрации навели порядок вокруг памятников — привели в надлежащий вид территорию у монумента Неизвестному солдату и у мемориала воинам‐интернационалистам.

Не менее активную позицию заняли студенты балашихинских подразделений колледжа. Они влились во Всероссийскую акцию «Поклонимся великим тем годам», организованную Российскими студенческими отрядами. Молодежь сначала благоустроила мемориал прямо на территории учебного заведения. Затем команда переместилась в городской сквер Балашихи, где продолжила работу по наведению порядка, чтобы памятные места выглядели достойно и ухоженно к предстоящему празднику.

Кроме того, студенты встретились с ветераном Великой Отечественной войны и ребенком блокадного Ленинграда Галиной Васильевной Клюкиной. Она поделилась воспоминаниями о том, каково это было расти в осажденном городе, где голод и холод стали повседневностью, а каждый день мог стать последним.

