Церковь выступает против «детей из пробирки», считая эту технологию несовместимой с христианской этикой. Об этом корреспонденту издания «Подмосковье сегодня» рассказал протоиерей, настоятель Храма святого князя Владимира в Новогирееве Алексей Батаногов. Почему православные христиане должны избегать ЭКО и чем может обернуться желание обойти волю Божью — разобрали в материале.

Сколько маленьких жизней уносит ЭКО?

Священник Алексей Батаногов подчеркивает: общецерковная позиция по отношению к ЭКО — отрицательная. Главная причина — отношение к жизни с момента зачатия.

«При ЭКО часть эмбрионов может замораживаться. А мы верим в то, что жизнь человека начинается с момента зачатия, то есть маленький эмбрион — это уже жизнь. Заморозка этой жизни вызывает отвержение — так делать нельзя», — пояснил собеседник издания.

Кроме того, при ЭКО женщине часто подсаживают сразу несколько эмбрионов, а затем часть из них уничтожают.

«Это может быть и четыре, и пять эмбрионов. Потом идет частичная редукция — удаление „лишних“. На самом деле это аборт. Убивать младенцев во чреве матери недопустимо с точки зрения христианской этики!» — напомнил отец Алексей.

Фото: [ istockphoto.com/Liudmila Chernetska ]

Отдаленные печальные последствия ЭКО

При искусственном оплодотворении существуют и другие риски. По словам священника, дети, рожденные с помощью ЭКО, чаще страдают тяжелыми генетическими заболеваниями.

«Мне доводилось беседовать с врачами, которые работают в детской реанимации в перинатальном центре федерального значения. Они говорят, что младенцы, которые родились после ЭКО, значительно чаще болеют всякими сложными генетическими заболеваниями. Если при естественном зачатии такой случай бывает один раз на миллион, то при ЭКО это происходит в сотни и тысячи раз чаще», — отметил священник.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ]

Он подчеркнул: если Господь не дает детей, значит, есть некая духовная причина, о которой родители забывают.

«Человек пытается обойти эту причину и получает тяжелое заболевание для ребенка», — сказал отец Алексей.

Церковь не исключает, что найдется множество случаев, когда дети после ЭКО рождаются здоровыми и счастливые семьи искренне радуются рождению долгожданного ребенка. Но это не отменяет негативного отношения к ЭКО.

«Бог может благословить то или иное наше действие, которое мы предпринимаем с верой, с надеждой на Бога, с молитвою. Но в целом отношение Церкви к ЭКО отрицательное», — подытожил собеседник издания.

Почему Бог не дает детей?

По словам священника, иногда бездетность — не случайность, а особая, не всегда понятная человеку, Божья воля, своего рода испытание.

«Если Господь не дает детей, правильнее будет верующему человеку смириться. Лечиться можно, какие-то обследования делать, но главное — принять волю Божью и молиться», — говорит отец Алексей.

Он рекомендует не роптать на Бога и не сравнивать себя с другими: «Почему им дает, а мне нет?» Такие мысли нужно прогонять, уверен батюшка.

Молиться в данном случае он советует такими словами: «Господи, дай мне чадо, дай нашей семье ребенка, но не как я хочу, а по воле Божьей. Пусть все будет по любви Божьей, а не по моему хотению».

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ]

Ранее сообщалось, почему не стоит клясться здоровьем родных.