В Подольске возведут дом «Новый Весенний»

В Подольске возведут жилой дом «Новый Весенний», девелопер проекта — G3 Group | Джи Три Групп. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

На площадке возобновлены работы, специалисты ведут армирование и бетонирование вертикальных конструкций, формируют несущий каркас будущих зданий и не только. На прилегающей территории появятся детские и спортивные площадки, а также наземная парковка по периметру. На первом этаже дома разместят коммерческие помещения.

В новостройке будут представлены различные варианты планировок — от однокомнатных до трехкомнатных квартир. Вблизи расположен лесопарк «Сосновый бор».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.