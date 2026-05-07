Пошаговая инструкция: как перевезти питомца на автобусе, электричке, поезде и самолете

Весной и летом многие жители Московского региона предпочитают путешествовать вместе со своими четвероногими любимцами — кошками и собаками. Редакция REGIONS выяснила , как правильно перевозить домашних питомцев на разных видах общественного транспорта, в каких случаях требуется приобретение специального билета, а когда можно провозить животное совершенно бесплатно.

Автобус: мелкие породы и поводыри — без оплаты

Сотрудники Мострансавто разъяснили корреспондентам REGIONS: пассажиры с животными до 10 килограммов могут не беспокоиться о дополнительных расходах. Кошек и маленьких собак разрешено перевозить бесплатно.

Единственное требование — наличие переноски (клетки или контейнера), которая свободно размещается на коленях у владельца или под сиденьем. Габариты такой тары не должны превышать 120 сантиметров (сумма трех измерений).

Если собака крупнее, то за ее проезд придется заплатить. Животное должно быть в наморднике и на коротком поводке. Стоимость перевозки приравнивается к тарифу на ручную кладь. В черте города это 73 руб. В пригородных рейсах цена зависит от километража: до 25 км — 73 руб., от 25 до 50 км — 146 руб., свыше 50 км — 219 руб.

Для собак-поводырей действуют особые условия: они путешествуют бесплатно. Однако владелец обязан надеть на животное намордник, поводок и специальный опознавательный знак. Также у хозяина при себе должны быть документы, подтверждающие инвалидность по зрению и прохождение собакой специального обучения (паспорт поводыря).

Электричка: крупные собаки едут в тамбуре за четверть цены билета

В Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) рассказали о нюансах провоза животных в электричках. Кошек и собак небольшого размера перевозят без оплаты. Главное, чтобы питомец находился в контейнере или на руках у хозяина. А вот за проезд крупной собаки придется заплатить. Стоимость билета не превышает 25 процентов от цены проезда взрослого пассажира на том же маршруте.

«Крупные собаки допускаются к перевозке только в тамбуре, не более одной на вагон и только на поводке и в наморднике. При этом билет на провоз животного не предусматривает отдельного пассажирского места», — сообщили REGIONS в ЦППК.

Поводыри, сопровождающие инвалидов по зрению, провозятся бесплатно и без оформления билета. Они должны находиться у ног своего хозяина в наморднике. Владельцам любых животных желательно иметь при себе ветеринарный паспорт с отметками о прививках.

«Главное правило остается неизменным: владельцы животных должны обеспечивать чистоту в вагоне и не создавать неудобств другим пассажирам», — подытожили в ЦППК.

Поезд: оформление документа и выкуп купе как вариант экономии

Путешествие на поезде дальнего следования требует официального оформления перевозочного документа на питомца. Без ветеринарного паспорта с актуальными прививками и обработками животное в вагон не пустят. Стоимость провоза зависит от расстояния. Минимальный тариф составляет 475 с половиной руб. Если владелец выкупит все места в купе целиком, то перевозочный документ на питомца оформят без дополнительной оплаты.

«Пассажиры могут перевозить мелких домашних животных в переносках в купейных вагонах повышенной комфортности с классами обслуживания, разрешающими такую перевозку, без обязательного выкупа всего купе», — отметили REGIONS в РЖД.

Собаки-проводники перевозятся бесплатно при наличии у хозяина документа, подтверждающего обучение животного.

Самолет: квоты, прививки и два способа перевозки

Авиаперевозка животных имеет свои жесткие правила. Мелкую кошку или собаку можно взять в салон бесплатно, если вес питомца вместе с переноской укладывается в норму ручной клади (стандартно — 8 килограммов). Но пассажир должен заранее забронировать место для животного и получить разрешение авиакомпании.

Базовая стоимость билета для питомца стартует от 3400 руб. Важно помнить о квотах: на каждом рейсе ограничено количество мест для животных. Если лимит исчерпан, перевозчик вправе отказать. Крупных собак отправляют в багажный отсек, что также платно (от 3400 руб.).

Для перелета категорически необходимы ветеринарный паспорт с прививками и ветеринарное свидетельство. Для зарубежных поездок список документов расширяется: в некоторых странах требуется чипирование и дополнительные справки, выданные местными ветеринарными службами.

Вывод прост: чтобы поездка с питомцем прошла без стресса, готовиться к ней нужно заранее — изучить правила конкретного перевозчика, собрать все справки и не забыть про прививки. Тогда и хозяин, и животное, и окружающие пассажиры останутся довольны.

