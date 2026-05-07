В Татарстане искусственный интеллект (ИИ) назвали главным мировым полем для технологической конкуренции. Республика решила не оставаться в стороне от «гонки вооружений» и запустила собственную программу, рассчитанную на период с 2026 по 2030 год, для активного внедрения технологий ИИ в различных секторах экономики и управления. Оценить целесообразность и масштабность этого решения взялся руководитель комитета цифровизации Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса Республики Татарстан, а также сооснователь компании ITBS Марат Садыков, сообщил интернет-портал KazanFirst.

Эксперт высказал мнение, что у республики «ресурсов не много», даже если оценивать их лишь с точки зрения приобретения необходимого для внедрения ИИ высокопроизводительного оборудования и вычислительной техники.

Кроме того, по словам специалиста, помимо прямых затрат на «железо», в бюджете программы необходимо также закладывать серьезные расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), которые являются двигателем любых инноваций. В этой связи Марат Садыков отметил, что Татарстану, по всей вероятности, будет не под силу тягаться с технологическими гигантами международного уровня.

«Центр цифровой трансформации РТ» (ЦЦТ РТ) уже давно занимается такими разработками. Есть решения и даже реализация написанных в Татарстане решений в других регионах. То же самое распознавание бездомных собак уже реализовано. Одним субъектом оно уже применяется. Сахалин брал 300 камер, — в разговоре с KazanFirst указал эксперт.

