Фанаты ПСЖ требуют вернуть в ворота Матвея Сафонова

Фанаты ПСЖ возмущены игрой голкипера Люка Шевалье. В соцсетях они называют французского вратаря «террористом» и требуют шанс россиянину Матвею Сафонову.

26 ноября Шевалье пропустил три мяча в матче Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» после пяти ударов в створ. Вратарь получил оценку 6,1 — худшую среди всех игроков парижского клуба.

Болельщики в сети пишут, что клуб зря расстался с Джанлуиджи Доннаруммой, и требуют от главного тренера Луиса Энрике, чтобы в следующей игре он хотя бы дал шанс Матвею Сафонову.

В минувшем сезоне основным вратарем был Доннарумма, но и Сафонов получал игровое время. В нынешнем Шевалье играл во всех 18 матчах чемпионата Франции и Лиги чемпионов, пропустив 18 мячей. Ни Сафонов, ни третий вратарь Ренато Марин в официальных матчах не провели ни минуты.

