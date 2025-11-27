Губерниев призвал доверить Романову пост главного тренера в «Спартаке»

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил «Матч ТВ» о необходимости доверия Вадиму Романову, который исполняет обязанности главного тренера «Спартака» после отставки Деяна Станковича.

Губерниев высказался на фоне продления «Локомотивом» контракта с главным тренером Михаилом Галактионовым, которого назвал одним из сильнейших российских специалистов. Комментатор подчеркнул важность кредита доверия для тренера.

«Вот бы так Романову доверяли в «Спартаке», а то сейчас опять возьмут какого‑нибудь балбеса. Ладно бы взяли кого‑нибудь нормального, но что‑то мне подсказывает, что бог его знает, кого опять привезут», — сказал Губерниев.

«Спартак» при Вадиме Романове провел два матча и в обоих одержал победы. В РПЛ красно-белые обыграли ЦСКА (1:0), а затем в Кубке России красиво уложили «Локомотив» (3:2).

