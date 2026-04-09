Фанаты «Спартака» высмеяли ситуацию с юбилеем «Зенита»

Болельщики «Спартака» в ходе кубкового матча с «Зенитом» высмеяли ситуацию со 100-летним юбилеем петербургского клуба.

«Зенит» собирался отмечать юбилей в 2025 году, но петербуржцы в прошлом сезоне остались без трофеев, и столетие «перенесли» на следующий год. «Спартак» обыграл «Зенит» в серии послематчевых пенальти в полуфинале Пути регионов Кубка России. Таким образом, петербуржцы выбыли из турнира и утратили шансы на трофей.

По этому поводу спартаковские фанаты подготовили издевательский баннер — «Галя, у нас отмена».

«Зенит» еще может завоевать титул в этом сезоне. В РПЛ команда идет на втором месте, лишь на один балл отставая от лидирующего «Краснодара». Уже через три дня, 12 апреля, лидеры сыграют друг с другом в Санкт-Петербурге в матче 24-го тура РПЛ.

Ранее сообщалось, как звездный нападающий «Зенита» Джон Дуран провалил матч со «Спартаком», пробежав за игру меньшее расстояние, чем голкипер команды Евгений Латышонок.