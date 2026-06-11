Фанаты Тейлор Свифт готовы переплачивать за кресло, на котором она сидела

Аукционный сервис выставил на торги кресло из первого ряда на баскетбольном матче. Этим местом 23 мая 2026 года пользовалась певица Тейлор Свифт, сообщает Us Weekly. Она пришла на игру между «Кливленд Кавальерс» и «Нью-Йорк Никс» вместе со своим женихом Трэвисом Келси. Теперь оба кресла продаются отдельно.

Само кресло весит около 10 кг и украшено логотипом хозяев площадки — «Кавальерс». На аукционе оно идет со специальной золотой голограммой и подтверждением через цифровую систему учета.

Официальный представитель зафиксировал, что именно Свифт занимала это место во время матча. В описании лота имя певицы прямо не называется, но указания на ее статус не оставляют сомнений, кому принадлежало кресло.

Стартовая цена составляла всего $100, однако ставки уже превысили $6,5 тысяч. Стул Трэвиса, выставленный на тех же торгах, пока оценивается скромнее — около $550. Аукцион продлится до 14 июня. Часть вырученных средств направят на благотворительность.

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