Фанаты в Сербии с российскими флагами скандировали на матче «русские и сербы – братья навек»

Болельщики чемпиона Сербии и лидера сербского футбольного чемпионата, клуб «Црвена Звезда» во время игры с клубом «Вождовац» из Белграда размахивали флагами России, распевая патриотические речевки.

В начале второго тайма матча фанаты затянули «Калинку-малинку», а после, со словами «Русски и сербы - братья навек!», подняли на северной трибуне стадиона множество российских флагов.

Во время перфоманса они использовали файеры и пиротехнику. Соответствующее видео болельщики «Црвены Звезды»м позже выложили в соцсетях.

Матч «Вождовац» - «Црвена Звезда» закончился в итоге победой последней со счетом 2:1.