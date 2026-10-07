Не ради диверсии и варварства: в Одинцовском округе бобры за ночь оставили десятки пней у пруда

Жители Щедрино, проснувшись утром, не узнали берега своего пруда. За одну ночь там появились десятки свежих пней — бобры устроили настоящую «лесозаготовку» в промышленных масштабах, сообщил REGIONS.

Очевидцы описывают увиденное как кадр из документального фильма о дикой природе: аккуратно срезанные стволы и целые завалы обглоданных веток вдоль кромки воды. Специалисты, впрочем, не спешат называть это вредительством. По их словам, животные всего лишь основательно готовятся к зимовке.

Работа в три смены

Для бобров осень — период самой напряженной работы. Как пояснил REGIONS зоолог и охотовед Валерий Аксенов, с приближением холодов животные переходят на усиленный график.

«С первыми заморозками бобры становятся особенно активными. Их рабочий день удлиняется до 10–12 часов. Надо успеть заготовить достаточно ветвей и укрепить хатки до того, как водоем покроется льдом. Обычно пик такой активности приходится на октябрь, но работы могут продолжаться вплоть до устойчивых морозов», — пояснил эксперт.

К подготовке запасов они подходят с основательностью. Прежде чем свалить дерево, бобры оценивают породу: предпочтение отдают осине, иве, тополю и березе. Срезанные ветки отправляются на дно водоема — там формируется своего рода кладовая, которая позволит переждать зиму, не покидая воду.

«Если запасов не хватит, бобрам придется искать еду на суше, а это опасно — рядом могут быть лисы или даже собаки. Поэтому сейчас для них особенно важно работать без лишнего волнения», — подчеркнул Аксенов.

Как отмечает зоолог, такая деятельность приносит пользу и окружающей среде. Возведенные бобрами плотины и хатки создают тихие заводи — идеальные условия для нереста рыбы и жизни других водных обитателей.

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