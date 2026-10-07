В Подмосковье обучение по грудному вскармливанию прошли почти 50 тыс. жительниц

С начала 2026 года обучение по грудному вскармливанию в Подмосковье прошли более 49 тыс. жительниц, сделать это можно на базе родовспомогательных учреждений и детских поликлиник. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Пройти обучение могут все женщины — бесплатно, вне зависимости от того, ждут они ребенка или уже стали мамами», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Министр уточнил, что занятия проводят опытные специалисты, которые обучают практическим навыкам и поддерживают женщин эмоционально. Им рассказывают о технике кормления, правильном прикладывании ребенка к груди и не только. Подробнее ознакомиться с системой родовспоможения можно на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье».

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

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