В Петербурге появился мурал о семейном счастье ко дню рождения Путина

На фасаде дома в Басковом переулке, 12, в Санкт-Петербурге появился мурал, посвященный семейному счастью. Автором работы площадью около 200 кв. м выступил художник-графитист Филипп Дульмаченко. Создание мурала приурочили ко дню рождения Владимира Путина, сообщил rosbalt.ru.

По данным издания, мурал вошел в проект «Счастье — это…». Его композиция опирается на слова главы государства о том, что любовь и есть секрет семейного счастья. Эти слова прозвучали 17 декабря 2020 года на ежегодной пресс-конференции. Центральное место в рисунке заняло слово «Счастье».

По информации издания, двор для работы выбран не наугад: здесь прошло детство российского президента. Замысел автора таков: мурал одновременно поздравляет с днем рождения и говорит о важных для граждан страны ценностях — доме, семье и любви.

По данным издания, точка отсчета проекта «Счастье — это…» — Екатеринбург, где свою работу представил художник Илья Мозга. С тех пор инициатива разрослась: сегодня она присутствует более чем в 20-ти городах России, от Калининграда до Владивостока.

По информации издания, общее число объектов достигло 122 — это 33 мурала и 89 работ, созданных на экранах и при помощи проекций. В сентябре 2026 года Олимпийский комитет России представил работу, посвященному одному из символов страны — гимну. А на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге появилась коллективная «карта счастья»: свои записи на ней оставили 2 482 человека из 77 городов и не менее чем из 25 стран и территорий.

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