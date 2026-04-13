Фанаты заметили сходство дочери Пугачевой и Галкина со звездной матерью

Пользователи социальных сетей заметили сходство 12-летней дочери Максима Галкина* Лизы с Аллой Пугачевой, передает KP.RU. Обсуждение развернулось под фотографиями, которые юморист опубликовал из поездки в Нью-Йорк. На снимках Лиза запечатлена вместе с отцом.

Многие комментаторы отмечают, что девочка повзрослела и стала похожа на Пугачеву в молодости. Некоторые подписчики видят сходство с Кристиной Орбакайте. Фанаты пишут: «Лиза — копия Аллы Пугачевой», «Красивая девочка», «На сестру Кристину похожа».

Сейчас Пугачева живет на Кипре. До этого она вместе с мужем и детьми жила в Израиле, но из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке семейство покинуло страну. Дети Пугачевой и Галкина учатся в британской школе в Лимасоле.

* Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.