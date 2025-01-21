Федерации фигурного катания Москвы Абдурахманов бежал из России

Руководитель Федерации фигурного катания Москвы (ФФКМ) Антон Абдурахманов отправился за пределы Российской Федерации. Об этом стало известно из сообщения РИА Новости со ссылкой на источник.

Согласно полученным сведениям, его отъезд состоялся несколько месяцев назад. Причины отъезда были связаны с юридическими аспектами, но подробности неизвестны.

В настоящее время организация обсуждает кандидатуру нового руководителя. Согласно установленным правилам, выборы должны состояться не раньше мая 2025 года. Несмотря на это, федерация пытается поддерживать работу в обычном режиме. Однако руководство Москомспорта уже получило информацию о том, что один из сотрудников собирается покинуть организацию.

В 2022 году Абдурахманов вступил в должность главы ФФКМ, сменив на этом посту бывшего префекта СВАО Ирину Рабер, которая руководила организацией с 2005 года.

Ранее сообщалось, что семья бывшей Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой в полном составе бежала из России после начала СВО.