Пассажиров Подмосковья предупредили о невозможности приобрести билеты на автобусы Мострансавто онлайн

Пассажиры Подмосковья временно не смогут приобрести билеты на автобусы АО «Мострансавто» онлайн в связи с приостановкой работы дата-центра, обеспечивающего функционирование сервисов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы по восстановлению уже проводятся, в это время можно купить билеты непосредственно в транспортных средствах компании. Для этого доступны стационарные валидаторы, установленные в салонах, а также мобильные терминалы у водителей. Оформить билет можно непосредственно при посадке в автобус. В компании уточнили, что для полного восстановления работы сервисов потребуется до 24 часов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.