Особая рама и новая шестерня: студент из Дубны победил в конкурсе «Студенческий стартап»

Проект вездехода нового типа принес победу четверокурснику Инженерно-физического института университета «Дубна». Студент стал одним из победителей федерального конкурса «Студенческий стартап». На воплощение своей идеи он получит грант — ₽1 млн, сообщил REGIONS.

Конкуренция в этом году оказалась рекордной: на конкурс поступило 12,6 тыс. заявок со всей России. Проект из Дубны сумел войти в число лучших, обойдя тысячи соперников.

Чем же примечателен вездеход? У него две ключевые особенности — особая конструкция рамы и новая шестерня. По замыслу автора, такие решения позволят машине уверенно работать в суровом климате и проходить там, где обычная внедорожная техника вязнет. Полученный ₽1 млн направят на закупку комплектующих, сборку прототипа и испытания в реальных условиях.

Конкурс «Студенческий стартап» проводится ежегодно. Его задача — помочь молодым инженерам и предпринимателям получить средства на запуск собственных проектов.

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