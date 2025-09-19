Федерация гимнастики России запретила яркий макияж и стразы на купальниках для юных спортсменок

Федерация гимнастики России утвердила новые правила для спортсменок шести-девяти лет, касающиеся их внешнего вида.

Юным гимнасткам запретили яркий макияж и рекомендовали отказаться от стразов на купальниках. За нарушение этих правил спортсменки будут получать нулевую оценку.

В частности, запрещены театральный грим, яркая помада, накладные ресницы. Разрешен лишь легкий макияж в естественных тонах. Отныне также нельзя украшать одежду и прическу стразами, перьями, бисером и т.п.

«Главная цель этих норм — подчеркнуть спортивный характер соревнований и сохранить возрастную уместность внешнего вида юных спортсменок. Мы убеждены, что художественная гимнастика должна формировать вкус, эстетику движения и дисциплину, а не подталкивать детей к взрослым атрибутам», — говорится в заявлении пресс-службы ФГР.

Кроме того, федерация считает, что отказ от дорогостоящего декора обеспечит девочкам из семей с разным достатком равные условия на соревнованиях.