Федерация гимнастики России запретила яркий макияж и стразы на купальниках для юных спортсменок
ФГР утвердила новые требования к внешнему виду для начинающих гимнасток
Фото: [Федерация гимнастики России]
Федерация гимнастики России утвердила новые правила для спортсменок шести-девяти лет, касающиеся их внешнего вида.
Юным гимнасткам запретили яркий макияж и рекомендовали отказаться от стразов на купальниках. За нарушение этих правил спортсменки будут получать нулевую оценку.
В частности, запрещены театральный грим, яркая помада, накладные ресницы. Разрешен лишь легкий макияж в естественных тонах. Отныне также нельзя украшать одежду и прическу стразами, перьями, бисером и т.п.
«Главная цель этих норм — подчеркнуть спортивный характер соревнований и сохранить возрастную уместность внешнего вида юных спортсменок. Мы убеждены, что художественная гимнастика должна формировать вкус, эстетику движения и дисциплину, а не подталкивать детей к взрослым атрибутам», — говорится в заявлении пресс-службы ФГР.
Кроме того, федерация считает, что отказ от дорогостоящего декора обеспечит девочкам из семей с разным достатком равные условия на соревнованиях.