Федерация гребли Великобритании запретила участвовать трансгендерам в женских соревнованиях

Федерация гребного спорта Великобритании (British Rowing) запретила трансгендерам принимать участие в женских соревнованиях, которые проводятся на территории страны. Об этом организация сообщила на официальном сайте.

Отмечается, что в турнирах могут участвовать только женщины по рождению.

«Только лица, которым при рождении назначена женщина, будут иметь право участвовать в соревнованиях под юрисдикцией British Rowing или быть выбранными для представления Великобритании или Англии на международных соревнованиях», – говорится в сообщении федерации.

В заявлении также отмечается, что организация стремится создать все необходимые условия для честной конкуренции на соревнованиях. Для этого необходимо вводить соответствующие ограничения.

В мае 2023 года Федерация велосипедного спорта Великобритании (British Cycling) запретила трансгендерам участвовать в турнирах. Отмечалось, что к участию в женских соревнованиях также будут допущены лица, чей пол при рождении женский. Для трансгендеров и небинарных людей, который при рождении родились как мужчины, смогут соревноваться только в «открытой» категории, объединенной с мужской.

Ранее Международный союз велосипедистов (UCI) запретил трансгендерам принимать участие в женских соревнованиях под эгидой организации.

В прошлом году трансгендерные спортсмены выиграли женскую гонку в ThunderCrit, которая проходила на юго-востоке Лондона. Победители ранее были мужчинами и побеждали в мужских гонках.