Стало известно, кто сыграет княгиню Марью Болконскую в новой экранизации «Войны и мира»

Российская актриса Лиза Климова получила предложение, от которого невозможно отказаться: она сыграет княжну Марью Болконскую в новой экранизации бессмертного романа Льва Толстого «Война и мир», которую снимает режиссер Сарик Андреасян, сообщает Woman.ru. Премьера картины запланирована на февраль 2027 года.

Климова родилась 14 августа 1989 года в Москве. Она получила блестящее образование: училась в престижном пансионате в Англии, затем окончила ГИТИС и проходила актерские курсы в США. Ее карьера в кино началась в 2009 году, однако настоящая известность пришла к ней после роли в сериале «Склифосовский». В 2018 году актриса вышла замуж за Дмитрия Чеботарева, и сейчас в их семье растут двое детей.

Примечательно, что образ княжны Марьи Болконской — один из самых сложных и многогранных в русской классике, и до Лизы Климовой его уже блистательно воплощали другие актрисы. В легендарной экранизации Сергея Бондарчука Марью сыграла Антонина Шуранова, которую режиссер буквально уговорил (а по некоторым данным — заставил) согласиться на эту роль.

В британском сериале 2016 года эту же роль исполнила Джесси Бакли, талантливая ирландская актриса, которая за свою карьеру получила множество престижных наград и критических похвал.

Ранее стало известно, что Лиза Моряк сыграет Элен Курагину в новой экранизации «Войны и мира».