Федор Бондарчук и Паулина Андреева расстались

Режиссер Федор Бондарчук и его супруга Паулина Андреева больше не вместе. Об этом сообщил телеграм-канал «Антиглянец».

Информация о разводе звездной пары подтверждается различными источниками.

«Творческие разногласия между супругами накопились за долгое время и, видимо, стали непреодолимыми», — отмечают инсайдеры.

Федор Бондарчук и Паулина Андреева познакомились в 2015 году на кинофестивале и вскоре начали встречаться.

Их роман стал широко обсуждаемым в светской хронике, и пара производила впечатление гармоничных и счастливых партнеров. У них есть общий сын Иван, которому сейчас три года.

Федор Бондарчук, известный своими режиссерскими работами и продюсерской деятельностью, а также актриса Паулина Андреева, которая успешно строит карьеру в кино и театре, пока не комментировали развод.

Ранее сообщалось, что Орбакайте отказалась выступать с Авраамом Руссо на корпоративе в Дубае.