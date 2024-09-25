Орбакайте отказалась выступать с Авраамом Руссо на корпоративе в Дубае

Кристина Орбакайте отказалась выступать вместе с Авраамом Руссо, который предпочел остаться в Москве после начала СВО, сообщил SHOT.

Орбакайте и Руссо были приглашены для дуэтного выступления на частной вечеринке в ОАЭ в этом году. Заказчики хотели услышать их совместные песни «Просто любить тебя» и «Любовь, которой больше нет».

Однако выяснилось, что концертный директор Кристины не обсудил с ней дуэтные номера и она категорически отказалась их исполнять.

Певица решилась спеть хиты в одиночку. Несмотря на недовольство организаторов, Орбакайте получила весь гонорар в размере €50 тыс. (≈5 млн руб.), в то время как Руссо за международные выступления обычно получает гораздо меньше — $20 тыс. (≈1,8 млн руб.).

Авраам Руссо признался, что уже два года не поддерживает связи с Орбакайте.

Орбакайте, отказавшаяся от России и сотрудничества с Руссо, теперь поет в полупустых залах в США.

Билеты на ее концерты стоят сравнительно недорого по американским меркам — от $89 (≈8200 руб.), но желающих услышать старые хиты певицы становится все меньше.

Ближайшие концерты состоятся в Филадельфии и в Бостоне, но билеты расходятся неохотно: например, в Бостоне до сих пор доступно еще 682 места, что превышает половину зала.

Ранее депутат Журавлев пояснил, почему Орбакайте и ее семье нельзя было разрешать продавать недвижимость в России.