Федор Бондарчук заявил о кадровом голоде в российском кино

В России есть талантливые авторы, но их никогда не бывает много, а в настоящее время кадровый голод особенно ощутим из-за беспрецедентного количества проектов, отметил Бондарчук.

Он сообщил, что вместе с коллегами по школе «Индустрия» Михаилом Врубелем и Александром Андрющенко пытается восполнить пробел, обучая молодых режиссеров.

По словам Бондарчука, деятельность школы уже приносит эффект. В кино работают ее выпускники Евгений Сангаджиев, Юрий Хмельницкий, Василиса Кузьмина.