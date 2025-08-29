«Фенербахче» уволил Жозе Моуринью

Это произошло после того, как «Фенер» не смог пробиться в основной этап Лиги чемпионов. Турецкий клуб в двух матча уступил «Бенфике» (0:0, 0:1). Незадолго до этого Моуринью жаловался на то, что руководство не предпринимает шагов к усилению состава.

После поражения от «Бенфики» португалец выразил удовлетворение от результата: в Лиге чемпионов «Фенербахче» бы проигрывал матч за матчем, а в Лиге Европы смог бы побороться за титул.

Моуринью возглавлял «Фенербахче» с лета 2024 года. Ранее специалист работал в «Порту», «Челси», «Интере», «Реале», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэме», «Роме». Моуринью выигрывал Лигу чемпионов с «Порту» и «Интером», Лигу Европы — с «МЮ», Лигу конференций — с «Ромой», Кубок УЕФА — с «Порту».