Банки будут пристальнее следить за крупными наличными

Банк России рекомендовал кредитным организациям усилить контроль за источниками денежных средств при внесении клиентами крупных сумм наличных. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе ЦБ.

Мера направлена на противодействие легализации доходов и другим противозаконным операциям. Банкам предложено ежедневно анализировать такие операции, обращая особое внимание на характерные признаки для физических и юридических лиц. Однако новые подходы не коснутся клиентов, о финансовом положении, деловой репутации и источниках происхождения средств которых у кредитной организации есть документально подтвержденная информация.

Предлагаемые меры соответствуют рекомендациям ФАТФ — группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Там особое внимание уделяется установлению сведений об источниках происхождения денежных средств при надлежащей проверке клиентов.

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