Диетолог сравнил пользу разных видов соли

Диетолог Поляков сравнил обычную соль с экзотическими аналогами

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Святов/Сгенерировано нейросетью]

Розовая, черная и любая другая экзотическая соль в большинстве случаев не полезнее обычной поваренной. Об этом сообщает aif.ru.

По словам врача, разноцветные альтернативы — это не более чем маркетинговый ход. Любая соль в своей основе остается хлоридом натрия. Цвет меняется из-за добавления различных минералов или примесей вроде перца или пережженного пепла. Но судьбоносной или волшебной пользы от такого формата нет.

Поляков объяснил: чтобы минералы усвоились, они должны быть в определенной форме и поступать в достаточном количестве. В экзотической соли эти условия не соблюдаются. Так что переплачивать за красивый цвет и громкое название не имеет смысла. Обычная поваренная соль справляется со своей задачей не хуже, а стоит при этом значительно дешевле.

Ранее врач Бургос сравнила полезные свойства куриных и перепелиных яиц.

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