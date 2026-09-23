Запад отвернется: Украине предрекли неожиданный финал

TAC: после конфликта Украина может остаться в одиночестве

Политика

После завершения военного противостояния с Россией Украина может оказаться в одиночестве, поскольку Запад перестанет ее поддерживать. Об этом сообщает журнал The American Conservative.

Издание предрекает: когда война закончится, страна, за которую все боролись, превратится в бремя, которое никто не захочет нести. Украина останется брошенной Западом и разочарованной в нем. Ей придется восстанавливать разрушенную страну, а Европа и США, не принимающие Киев в Евросоюз и НАТО, не окажут необходимой поддержки.

Авторы статьи предполагают, что в такой ситуации Украине придется обратиться за помощью к России и начать выстраивать с ней долгосрочные отношения.

Ранее Журова предрекла Украине экономическую кабалу и крах.

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