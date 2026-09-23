Новый корпус бактериологической лаборатории противотуберкулезного диспансера открыли в Пушкине

Новый корпус бактериологической лаборатории Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера открыли в филиале в Пушкине. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Новый корпус позволяет проводить больше исследований и использовать современные методы диагностики. Это помогает быстрее и точнее выявлять заболевание, определять его особенности и подбирать необходимое лечение», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.

В лаборатории работают 15 специалистов. За год здесь можно будет проводить до 300 тыс. исследований. Это почти на треть больше, чем до открытия корпуса.

В корпусе организовали разделение на чистую и грязную зоны, санитарный пропускник, раздельные потоки для сотрудников и биоматериала. В помещениях установлены климатическое оборудование и системы ультрафиолетового обеззараживания.

Обновление медучреждений и их оснащение современным оборудованием соответствует задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь.

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