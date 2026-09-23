Принц Гарри появился в Нью-Йорке

Express: принц Гарри приехал в США для участия в Clinton Global Initiative 2026

Культура и спорт

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Вероника Пасиковская/Сгенерировано нейросетью]

Принц Гарри приехал в Нью-Йорк для участия в ежегодном собрании Clinton Global Initiative 2026, сообщила газета Express. Герцога Сассекского заметили на улицах Нью-Йорка после церемонии награждения в Лондоне. В 2024 году Гарри уже посещал это мероприятие и выступал на тему проблем цифрового мира.

20 августа стало известно, что Гарри и Меган Маркл вместе с детьми вернулись в Великобританию после шести лет жизни в США. Семья прилетела частным самолетом из Калифорнии в аэропорт Бирмингема. Дети супругов уже учатся в британской школе.

CGI представляет собой не только конференцию, но и глобальное сообщество людей и организаций, объединенных целью решения острых мировых проблем. С 2005 года организация помогает формировать ежегодную повестку в области международного развития.

Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл могут вернуться в США через пару недель.

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