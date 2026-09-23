Ремонт дорожных знаков провели на 22 региональных дорогах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, знаки отремонтировали в 11 округах, в том числе в Жуковском, Раменском, Фрязине, Красноармейске, Орехово-Зуеве, Подольске, Лосино-Петровском, Солнечногорске, Серпухове, Коломне, Истре.

К примеру, в Жуковском работы провели на улице Мясищева, в Истре — на улице Урицкого, в Солнечногорске — на улице Куйбышева пгт Менделеево, в Лосино-Петровском — на Центральной улице деревни Топорково.

Работы по ремонту и восстановлению дорожных знаков проводят специалисты «Мосавтодора» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев запустил движение по всей Южно-Лыткаринской автодороге.