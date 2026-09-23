Удар по цифровым артериям Киева: ВС России поразили центры данных спецслужб

Вооруженные силы России нанесли удар по центру обработки данных «Юнайтед ДС» в Киеве, который обеспечивал международную связь украинских спецслужб. Об этом сообщает Lenta.ru.

По данным ведомства, в результате ударов поражены два ключевых объекта. Первый — центр «Юнайтед ДС», отвечавший за обработку и передачу данных, а также международную связь спецслужб Украины. Второй — центр обработки данных New-Telco, через который обеспечивался обмен интернет-трафиком Министерства обороны Украины. Оба объекта расположены в Киеве.

Таким образом, удары пришлись по ключевым узлам цифровой инфраструктуры, от которых зависит работа не только военных, но и разведывательных структур.

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