На железнодорожных переездах столичного региона стартовала акция по безопасности

На железнодорожных переездах столичного МЖД стартовала профилактическая акция по безопасности движения «Внимание, переезд!». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.

В рамках акции на переездах будет усилена профилактическая работа, которую проводят железнодорожники совместно с сотрудниками Госавтоинспекции.

С 21 по 30 сентября на переездах пройдут рейды, а автомобилистам напомнят о необходимости соблюдать правила дорожного движения.

С начала 2026 года на переездах МЖД зафиксировали 27 случаев столкновения автомобилей с поездами, в том числе 10 аварий произошли в Подмосковье.

Работа по снижению аварийности на дорогах и повышению уровня безопасности дорожного движения соответствует целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл движение по всей Южно-Лыткаринской автодороге.