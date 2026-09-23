Прорыв в восстановлении мозга: пересадка клеток вернула движение

Пересадка нервных клеток помогла восстановить поврежденную после инсульта ткань мозга и улучшить двигательные функции у мышей. Об этом сообщает Nature Communications.

Ученые использовали нервные клетки-предшественники, полученные из человеческих индуцированных плюрипотентных стволовых клеток. Их пересаживали непосредственно в поврежденные участки мозга мышей после экспериментально вызванного инсульта. Клетки сохранялись в мозге более пяти недель и в основном превращались в зрелые нейроны. Одновременно в поврежденной ткани активизировалось образование новых кровеносных сосудов и нейронов, восстанавливался гематоэнцефалический барьер и уменьшалось воспаление.

У мышей после терапии улучшились походка и мелкая моторика. Анализ показал, что пересаженные нейроны взаимодействовали с клетками мозга животных через несколько молекулярных сигнальных путей, что могло способствовать восстановлению нервной ткани.

Авторы считают, что трансплантация нервных клеток в будущем может стать новым способом восстановления мозга после инсульта.

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