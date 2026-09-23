Осень бьет по суставам: травматолог назвал неочевидные причины боли

Травматолог Самойлов назвал причины обострения боли в суставах осенью

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Святов/Сгенерировано нейросетью]

Осенью обостряются хронические заболевания суставов, предупредил травматолог-ортопед Вячеслав Самойлов. Об этом сообщает «Погода Mail».

По словам врача, межсезонье — это проверка для опорно-двигательного аппарата. Проблемы с суставами есть у большинства, просто летом они не так заметны. А с приходом холодов и сырости организм дает сбой. Но списывать все на погоду не стоит. У здорового человека хрящ легко адаптируется к перепадам. Если же есть артроз или артрит, механизм компенсации ломается.

Самойлов выделил несколько причин осенних болей. Первая — дачные нагрузки. Копание грядок и переноска урожая бьют по суставам, особенно если есть лишний вес. Вторая — смена обуви. Легкие кроссовки уступают место жестким ботинкам, и голеностоп получает дополнительную нагрузку. Третья — дефицит витамина D. Без него костная ткань слабеет, а суставы изнашиваются быстрее.

Ранее стало известно, что пересадка нервных клеток помогла восстановить мозг после инсульта.

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