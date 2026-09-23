Специалисты Мособлводоканала за летний период извлекли из канализации более 35 тонн бытового мусора. Объем соответствует высоте трехэтажного дома, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В целом за лето было устранено 3 510 засоров на канализационных сетях. Вес одного плотного комка бытовых отходов, извлеченного из канализации, составляет в среднем 10 кг.

За прошлую неделю специалисты предприятия устранили 202 засора. Это намного меньше, чем в отдельные летние дни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил до 30 сентября завершить подготовку водоснабжения и водоотведения к зиме.