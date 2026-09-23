Воронка от бомбы указала путь: под Ковровом ищут сбитый в 1941-м бомбардировщик

В лесах под Ковровом во Владимирской области поисковики вышли на след советского дальнего бомбардировщика ДБ-3Ф, разбившегося в начале Великой Отечественной войны. Об этом сообщают «Владимирские ведомости».

Прорыв стал возможен благодаря важной находке — воронке от бомбы. Поисковое объединение «Часовые памяти» организовало экспедицию в районе поселений Хорятино и Зайкино. Участники с металлоискателями обследовали отдельные зоны лесного массива и обнаружили огромную воронку с осколками авиабомбы. Она разорвалась осенью 1941 года, оставив заметный след.

О том, что где-то под Ковровом разбился советский самолет, знали давно, но найти его не удавалось. Годами изучением ДБ-3Ф занимается командир поискового отряда «Небо Родины» Евгений Агафонов. Нынешняя находка дает ориентир для дальнейших поисков обломков машины.

По архивным данным, катастрофа произошла 24 октября 1941 года, когда бомбардировщик возвращался с боевого задания. В полете отказали моторы, и летчики сбросили бомбы. Взрыв задел хвостовое оперение, после чего самолет рухнул. Из четырех членов экипажа выжили двое. Погибли летчик Николай Бородин и стрелок Иван Кровяков.

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