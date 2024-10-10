Фермер из Клина предлагает жителям отпраздновать день рождения в компании пчел

Фермер из Клина Мария Губакина предлагает всем желающим отпраздновать свой день рождения на пасеке в компании пчел. О необычном способе продвижения агротуризма рассказали в муниципальной администрации.

Так, отметить праздник с пчелами можно на пасеке «Золино». Она расположена в одноименной деревне на территории усадьбы Золино-Никольское.

На ферме уже провели первое подобное мероприятие. Имениннику подарили мед, а также организовали множество активностей. В частности для гостей провели эстафету, лекцию о пчелах, чаепитие, мастер-классы по изготовлению свечей и откачке меда, фотосессию.